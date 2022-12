Cdm cicloross; van der Poel domina ad Anversa, van Aert secondo

ROMA, 04 DIC - L'olandese Mathieu van der Poel ha vinto dominando ad Anversa l'ottava prova della Coppa del Mondo di ciclocross, imponendosi nella Scheldecross in casa dell'attesissimo Wout Van Aert. Il belga della Jumbo-Visma ha cercato di resistere al ritmo del rivale ma è arrivato al traguardo con una ventina di secondi di ritardo, precedendo il connazionale Michael Vanthourenthout. Solo ottavo in classifica il campion e del mondo, il britannico Tom Pidcock, mentre il leader della classifica di cdm, il belga Laurens Sweeck, ha chiuso al quarto posto. C'era molta attesa per l'esordio in coppa di Van Aert, che alla vigilia ha detto di puntare nel 2023 anche a diventare campione del mondo di cross nell'appuntamento previsto a febbraio a Hoogerheide, ma van der Poel è stato più brillante. Dopo aver preso la testa della corsa, disputata su una distesa di sabbia e fango, l'olandese ha resistito al tentativo di rimonta del belga.

