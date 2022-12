Cdm donne: Goggia vince libera 1 a Lake Louise

LAKE LOUISE, 02 DIC - Sofia Goggia è tornata ed in 1.47.81 si è imposta nella prima delle due discese di coppa del mondo femminile previste a Lake Louise. Per lei, a 30 anni, è il successo n.18 in coppa del mondo, il tredicesimo in discesa. Alle sue spalle, sul filo dei centesimi, la svizzera Corinne Suter, la sua gran rivale che a Pechino aveva soffiato l'oro olimpico all'azzurra (1.47.85) e l'austriaca Cornelia Huetter (1.47.87). Per l'Italia c'è poi in particolare il buon ottavo posto di Elena Curtoni (1.48.85). Si è gareggiato con il sole ma con qualche raffica di vento ed un gran freddo che ha costretto le atlete ad incerottarsi il viso per proteggersi. Il tutto su una pista dal fondo duro con un paio di salti, bei tornanti tecnici con un gran muro ed un lungo tratto finale filante, che domani saranno teatro di un'altra discesa libera.

