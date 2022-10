Cdm: gigante Soelden, in testa lo svizzero Odermatt

SOELDEN, 23 OTT - Lo svizzero Marco Odermatt, detentore della coppa del mondo, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden, prima gara della stagione di coppa del mondo. Unico a rompere il muro del minuto (59.88), Odermatt ha tenuto dietro il giovane norvegese Lucas Braathen, vincitore lo scorso anno (1.00.29) e lo sloveno Zan Kranjec (1.00.57). Niente da fare invece per il n.1 dei gigantisti azzurri, il trentino Luca De Aliprandini: molto aggressivo, è finito fuori in rotazione dopo pochi secondi di gara. Miglior italiano, dopo la prova dei primi 35 atleti al via, è cosi' Giovanni Borsotti, classificatosi per la seconda manche ma in ritardo con il tempo di 1.02.10. Poi c'è il velocista Domink Paris, in gara soprattutto per allenarsi, con il tempo di 1.02.84 che non gli consente di accedere alla seconda prova. Dopo l'annullamento del gigante donne di ieri a causa della pioggia, con un gran lavoro nonostante le temperature sopra lo zero e utilizzando i sali, gli organizzatori sono riusciti nella notte a compattare il fondo della pista mentre su Soelden e' tornato il sole.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA