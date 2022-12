Cdm: Goggia quinta in superG a Lake Louise, vince Suter

LAKE LOUISE, 04 DIC - Niente tripletta quest'anno a Lake Louise per Sofia Goggia che è comunque arrivata buona quinta nel primo superG della stagione. Ha vinto la svizzera Corinne Suter, con il tempo di 1.20.75, di un soffio davanti alla austriaca Cornelia Huetter (1.20.77), mentre il terzo posto è andato alla norvegese Ragnhild Mowinckel (1.20.91). Con qualche errore, Goggia è stata tradita dalla parte alta della pista dove ha accumulato quasi un secondo di ritardo riuscendo però a recuperarne buona parte nel tratto centrale ed in quello finale, chiudendo in 1.21.11. Per l'Italia ci sono poi il bel sesto posto (1.21.14) della lombarda Elena Curtoni ed il nono della trentina Laura Pirovano, al rientro in questa stagione da un infortunio. Poco più indietro Marta Bassino, quindicesima, mentre Federica Brignone un po' scomposta ha chiuso al 26/o posto. Anche la coppa del mondo donne, come quella maschile, torna ora in Europa per la prima tappa italiano. Sabato e domenica prossima gigante e speciale al Sestriere.

