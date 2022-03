Cdm: slovena Slokar vince slalom Meribel

MERIBEL, 19 MAR - L'ultimo slalom speciale stagionale alle Finali di Meribel è stato vinto a sospesa dalla slovena Andreja Slokar, 24 anni e secondo successo in carriera. Con il tempo di in 1.36.54 ha preceduto la tedesca Lena Duerr (1.37.02) e la slovacca Petra Vlhova (1.37.35) che con largo anticipo aveva già vinto la coppa di disciplina. ù Solo ottava la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha chiuso in 1.38.02. Nessun azzurra ha partecipato alla gara. Domani a Meribel gigante donne con l'Italia che punta su Federica Brignone e Marta Bassino.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA