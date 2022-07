Cecchinato ko nel derby, Agamenone in semifinale a Umago

ROMA, 29 LUG - Prosegue la marcia di Franco Agamenone al torneo Atp di Umago, in Croazia. Il 29enne nato in Argentina ma trapiantato a Lecce, n.136 del ranking, si è aggiudicato per 6-2, 6-1, in appena un'ora e 17 minuti di gioco, il derby tricolore nei quarti di finale con Marco Cecchinato, (n.151), che ieri aveva rispedito a casa Lorenzo Musetti. Agamenone potrebbe trovarsi di fronte domani in semifinale Jannik Sinner (n.10 Atp), in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.86). Caccia alla top four anche per il ventenne romano Giulio Zeppieri, a sua volta con un iberico, Bernabe Zapata Miralles.

