Cei: US Acli 'complimenti card. Zuppi per carica presidente'

ROMA, 24 MAG - "Ci complimentiamo come Unione Sportiva Acli per la nuova carica del cardinale Matteo Maria Zuppi, nominato oggi da Papa Francesco Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Conosciamo le doti e le qualità morali che da sempre hanno contraddistinto l'arcivescovo di Bologna, sempre pronto a tendere una mano e a esser vicino a chi ne ha più bisogno non lasciando mai indietro gli ultimi. Valori, questi, in particolare sintonia con quanto espresso dal Santo Padre e che ricalcano anche quelli che sono i nostri valori come Us Acli, ente promotore, attraverso lo sport, di valori quali l'inclusione di chi spesso viene dimenticato". Lo dichiara Damiano Lembo, Presidente Nazionale dell'Us Acli complimentandosi a nome di tutto l'ente di promozione sportivo riconosciuto dal Coni per la nomina a Presidente della Cei del cardinale Zuppi.

