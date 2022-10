Champions: 4-2 all'All'Ajax, il Napoli agli ottavi di finale

ROMA, 12 OTT - Napoli batte Ajax 4-2 (2-0) in una partita della 4/a giornata del Girone A della Champions League, disputata sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Hirving Lozano al 4' e Raspadori al 16'; nel secondo tempo per gli olandesi Klaassen al 4', Kvaratskhelia per il Napoli su rigore al 17', Bergwijn per l'Ajax sempre su rigore al 38', infine Osimhen per gli azzurri al 44'. Con il successo di questa sera, il Napoli ha conquistato la matematica qualificazione agli ottavi di finale con due giornate d'anticipo.

