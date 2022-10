Champions, Allegri: "Basta errori, è opportunità per rialzarci"

TORINO, 10 OTT - "Non dobbiamo più commettere certi errori: serve una partita di attenzione, cuore e passione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Israele. "Abbiamo l'opportunità per rialzarci in piedi, siamo consci dell'importanza di questa partita - aggiunge l'allenatore bianconero - e sarà una gara complicata anche per l'ambiente che ci aspetta: dovremo metterci compattezza, è la cosa più semplice e redditizia da fare in questo momento":

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA