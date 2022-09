Champions: Allegri: 'Buona partita, rammarico per il risultato'

TORINO, 06 SET - "Abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo vederla come un'occasione persa": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Psg. "Abbiamo preso due gol evitabili - aggiunge l'allenatore bianconero - e potevamo essere più lucidi nelle occasioni avute durante la ripresa: dobbiamo migliorare e lavorare". Ora c'è la Salernitana: "Per certi versi, sarà addirittura più difficile rispetto a questa sera" commenta Allegri sul prossimo appuntamento in campionato. Ai microfoni di Mediaset si presenta anche Danilo: "Oggi abbiamo dimostrato carattere, orgoglio e qualità dopo i primi 20 minuti, dobbiamo ripartire da questo perché ce lo chiede la Juve e i nuovi lo devono imparare al più presto così possiamo diventare fortissimi" l'appello del brasiliano. Anche Rabiot manifesta un po' di amarezza per il risultato finale: "C'è un po' di rabbia per il primo tempo e per i due gol presi troppo presto, ma abbiamo reagito e mostrato belle cose - dice il centrocampista - e penso che abbiamo fatto meglio stasera rispetto alle gare di campionato: dobbiamo continuare a lavorare e poi penseremo alla sfida casalinga contro il Benfica".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA