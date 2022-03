Champions: Allegri, "con Villareal finale secca in casa"

TORINO, 15 MAR - "Non ci sono più i gol che valgono doppio in trasferta, domani è una finale secca da giocare in casa: uscirà una vincente nei 90 o nei 120 minuti, o ancora ai rigori": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del ritorno contro il Villarreal in Champions League. "Siamo in un buon momento, ci mancano cinque giorni alla sosta - aggiunge l'allenatore - e servono gli ultimi due sforzi: dobbiamo rimanere focalizzati sulla sfida di domani".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA