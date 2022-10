Champions: Allegri, dispiaciuti ed arrabbiati di uscire

ROMA, 25 OTT - "Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati di uscire dalla Champions, ora pensiamo al campionato ed a vincere a Lecce sabato. La prima parte della stagione non è bella, dobbiamo cercare di lavorare per restare attaccati al campionato". Massimiliano Allegri, a Canale 5, così ha commentato la sconfitta subita dalla Juventus a Lisbona con il Benfica. "Questa sera abbiamo regalato tre gol su quattro. Adesso pensiamo al Paris SG per cercare di rimanere almeno in Europa League. Ora dobbiamo recuperare energie e giocatori" ha concluso il tecnico bianconero.

