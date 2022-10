Champions: allenamento Juve, Milik lavora in palestra

TORINO, 04 OTT - La Juventus è in campo alla Continassa per l'allenamento alla vigilia della delicata sfida contro il Maccabi Haifa, nella quale, domani sera, la squadra di Allegri si gioca un'enorme fetta delle residue possibilità di finire a uno dei primi due posti nel girone di Champions League. Sul prato del quartier generale bianconero si è visto Chiesa, il quale ha cominciato già da ieri a lavorare parzialmente insieme al resto del gruppo. Assente, invece, Milik, che ha svolto il riscaldamento in palestra.

