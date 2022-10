Champions: Bakhar "Juve forte, ma Maccabi pronto a sorprendere"

TORINO, 04 OTT - "La Juve è molto forte ed è favorita, ma noi proveremo a fare una sorpresa": così il tecnico del Maccabi Haifa, Barak Bakhar, alla vigilia della sfida di Champions allo Stadium. "Loro dovranno fare di tutto per vincere, ma noi crediamo in noi stessi - aggiunge l'allenatore degli israeliani - e siamo convinti di poter portare a casa un gran risultato". C'è però l'insidia dello Yom Kippur, la ricorrenza religiosa ebraica: "Alcuni digiuneranno, io ad esempio lo farò - dice Bakhar sull'usanza tipica dell'ebraismo, che cade proprio nella giornata tra oggi e domani - ma vorranno giocare: in ogni caso abbiamo una rosa ampia".

