ROMA, 12 OTT - Barcellona e Inter 3-3 (1-0) in una partita della 4/a giornata del Girone C della Champions League disputata sul terreno del Camp Nou di Barcellona. I gol: nel primo tempo per i catalani Dembelé al 40'; nel secondo tempo per nerazzurri Barella al 5' e Lautaro Martinez al 18', per i blaugrana Lewandowski al 37', per i nerazzurri Gosens al 44' e per i padroni di casa Lewandowski al 47'.

