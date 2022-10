Champions: Barcellona; Xavi, sono indignato per l'arbitraggio

ROMA, 04 OTT - "Sono indignato per l'arbitraggio. Prima ci spiegano che Ansu Fati tocca il pallone con le mani, anche se ha segnato un altro compagno, poi nell'altro episodio non si capisce cosa sia successo. Avrei voluto parlare con l'arbitro e chiedergli perché non ha fischiato, dovrebbe venire qui a dare spiegazioni. Sono indignato, è un'ingiustizia e non ha senso. Ora ci mancano tre finali da giocare, ci è successo già a Monaco di perdere e ripartiamo". Così l'allenatore del Barcellona, Xavi, in conferenza stampa, dopo il ko contro l'Inter. "Bisogna fare comunque autocritica, al di là delle decisioni arbitrali. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, ma il primo tempo non è stato da Champions. Ora bisogna riflettere, la settimana prossima avremo l'Inter in casa e sarà una finale. Oggi abbiamo sbagliato, le prossime partite saranno vitali. Dobbiamo fare autocritica sul primo tempo".

