Champions: Bayern; Nagelsmann, soddisfatto per buon inizio

MILANO, 07 SET - "Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato in modo intenso per 90'. C'è stata solo una fase in cui abbiamo lasciato troppo spazio e le squadre si sono allungate, l'Inter ha orchestrato buone azioni ma abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, abbiamo difeso bene e siamo stati compatti". Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Inter. "Sanè ha fatto due grandi azioni, sul primo gol ha gestito al meglio la palla di Kimmich, sul secondo ha accelerato come sa fare. Potevamo chiuderla prima, sono comunque contento ed è un ottimo inizio in Champions League".

