Champions:Benfica-Ajax; pari Yaremchuk, un gol per l'Ucraina

ROMA, 23 FEB - Il gol del pari 2-2 in Benfica-Ajax, match di andata degli ottavi di finale di Champions League ha un sapore speciale che va ben oltre quello sportivo. A segnarlo è il bomber ucraino della formazione portoghese Roman Jaremčuk che poi esulta platealmente con un messaggio chiaro per il suo paese sotto la minaccia di una guerra su vasta scala e dell'invasione da parte della Russia. Il bomber portoghese si toglie la maglia e mostra la sua canottiera nera con lo stemma di color grigio dell'Ucraina. Stemma che viene baciato più volte dal giocatore per un'esultanza sotto la curva che costa l'ammonizione all'attaccante del Benfica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA