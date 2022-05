Champions: caos fuori dallo stadio, 68 arresti e 238 feriti

ROMA, 29 MAG - La Polizia di Parigi ha eseguito 68 arresti nei pressi dello Stade de France e delle fan zone, in merito gli incidenti che hanno segnato lo svolgimento della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (1-0). Lo rende noto la Prefettura della capitale francese, aggiungendo che 238 persone sono state soccorse per ferite lievi e che il bilancio è ancora "provvisorio". "Prima del match - spiega la polizia francese -, molti tifosi senza biglietto per la partita o possessori di biglietti contraffatti hanno interrotto l'accesso allo Stade de France, a livello del perimetro di sicurezza esterno. Esercitando una forte pressione per entrare nel recinto, questi tifosi hanno ritardato l'accesso agli spettatori con i biglietti. Approfittando di questa azione, un certo numero di persone è riuscito a varcare i cancelli a protezione del recinto dello stadio". "Il rapido intervento della polizia - continua la nota della prefettura parigina - ha permesso il ritorno alla calma e l'evacuazione dei perturbatori fuori dal piazzale dello Stade de France. La dispersione degli spettatori è avvenuta senza difficoltà e non si sono verificati incidenti di rilievo nelle due fan zone".

