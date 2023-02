Champions: Chelsea ko, al Dortmund basta il gol di Adeyemi

ROMA, 15 FEB - Il Chelsea non passa sul campo del Borussia Dortmund. Al Westfalenstadion sono i tedeschi padroni di casa ad aggiudicarsi il primo round degli ottavi di Champions League: decide la rete di Adeyemi al 18' della ripresa, dopo un primo tempo che aveva visto il Borussia giocare meglio, ma il Chelsea sprecare le maggiori occasioni per passare in vantaggio. In particolare con Joao Felix che si divora il gol a porta spalancata e poi prende la traversa. Per gli inglesi anche una rete annullata per la deviazione di mano di Thiago Silva. Nel secondo tempo con i Blues a dettare il ritmo è invece il piede di Adeyemi a regalare il gol vittoria al Borussia. Nel finale occasioni per il Chelsea con Koulibaly al 30' e con Enzo Fernandez nel 5' di recupero. Prima del fischio d'inizio i giocatori hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

