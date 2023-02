Champions, Conte: "E'stata una battaglia, ma era il primo round"

MILANO, 14 FEB - "E' stata una partita intensa, giocata alla pari. Abbiamo commesso l'errore di concedere il gol dopo 5': in quell'azione avremmo potuto fare molto, molto meglio. Il Milan, a quel punto, ci hanno aspettati e noi abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi. La partita è stata equilibrata e a deciderla è stato un episodio. Questo, però, era solo il primo round. Onore al Milan, ora loro partono avvantaggiati". Si, è stata una battaglia, dall'inizio alla fine, ma adesso pensiamo alla prossima: sono sicuro che nel nostro stadio i tifosi ci spingeranno". Così Antonio Conte commenta la sconfitta del 'suo' Tottenham contro il Milan, in Champions. "Come calciatore e allenatore penso che San Siro sia qualcosa di unico - aggiunge -. Mi fa piacere vedere che, sia con Inter che con il Milan, gli spalti sono sempre gremiti. Inevitabile che oggi l'atmosfera fosse contraria a noi. I tifosi si sono fatti sentire in maniera importante, ma mi auguro succeda anche al ritorno a Londra".

