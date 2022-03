Champions donne: la Juventus sfida il Lione

TORINO, 22 MAR - E' tempo di quarti di finale per la Juventus women che, contrariamente alla squadra maschile, è riuscita a entrare tra le migliori otto della Champions League. Domani, alle 18:45, le bianconere affronteranno il Lione all'Allianz Stadium, il match di ritorno si giocherà il 31 marzo in Francia. Per le J Women è stato un traguardo storico, raggiunto grazie a risultati di prestigio come il 2-0 al Wolfsburg e il decisivo 0-0 in casa del Chelsea nella fase a gironi. Già l'anno scorso le bianconere hanno affrontato il Lione, sette volte campione d'Europa, l'ultima nel 2020. E' successo nei sedicesimi: 2-3 all'andata a Torino, 0-3 al ritorno a Lione. "All'andata - ricorda la centrocampista Martina Rosucci - siamo state sfrontate e le abbiamo messe in difficoltà. La pressione maggiore è su di loro, noi non abbiamo nulla da perdere e siamo consapevoli della nostra forza". Il tecnico, Joe Montemurro, ricorda che "il Lione è favorito, ma ho fiducia nella mia squadra anche perché la Champions dà motivazioni particolari". Inoltre, la finale 2022 si giocherà proprio a Torino, il 21 maggio.

