Champions, Giroud: "Sono molto orgoglioso di questo Milan"

MILANO, 04 OTT - "Ho tanta speranza per questa Champions League con questa squadra. Ne sono molto orgoglioso. Possiamo fare bene in questo girone e posso dare grande fiducia alla squadra per le prossime partite, vincendo col Chelsea": sono le sensazioni positive di Olivier Giroud raccontate alla vigilia della sfida contro il Chelsea a Milan Tv. "Loro hanno solo 1 punto e saranno molto aggressivi - mette in guardia l'attaccante titolare -, molto carichi. Dobbiamo aspettarci una grande partita".

