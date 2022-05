Champions: il ferrarista Sainz pazzo per Real "andiamo a Parigi"

ROMA, 05 MAG - 'A Miami ma sempre forza Madrid e nient'altro!! Sì, sì, sì, andiamo a Parigi!". Da Miami dove domenica si correrà il primo Gran Premio di Formula 1 della storia per la città della Florida il pilota della Ferrari Carlos Sainz non si è voluto perdere l'incredibile semifinale di ritorno del suo Real Madrid. Nonostante tutti gli impegni in programma ha seguito il match da lontano: sui profili social della Ferrari e dello stesso pilota spagnolo non sono mancate le immagini dietro le quinte. Il ferrarista ha seguito la prima parte di match al fianco del compagno di squadra Charles Leclerc dal motorhome della rossa. Nella notte a Miami si è tenuto un Opening Party per concedere agli appassionati di salutare i piloti ed idoli a breve distanza da loro, in una grande festa fatta di luci, musica e colori che potesse celebrare l'arrivo del Circus in Florida. La folla, numerosissima e presente anche per un concerto tenutosi nell'arco della stessa serata, ha così potuto ascoltare le dichiarazioni di tutti i team principal e piloti che si daranno battaglia sul nuovo circuito a partire da venerdì con le prime libere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA