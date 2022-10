ROMA, 09 OTT - Il tedesco Daniel Siebert è l'arbitro designato per la partita Milan-Chelsea, quarto turno del gruppo E di Champions League, in programma martedì 11 ottobre alle ore 21. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Sempre martedì, ma alle 18:45, torna in Champions anche la Juventus, in casa del Maccabi Haifa (gruppo H). Arbitra lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, assistito da Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar.

