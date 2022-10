Champions, Inter: Calhanoglu "Noi sempre con Inzaghi"

ROMA, 04 OTT - "Vittoria per Inzaghi? Noi siamo sempre con il nostro allenatore, anche lui ha bisogno di una mano. Credo fosse contento oggi, ha visto che c'è una squadra che lotta per lui". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, autore del gol decisivo nella sfida contro il Barcellona, intervistato da Sky. "Cos'è successo oggi? Abbiamo parlato tante volte in questo periodo, oggi abbiamo dimostrato, fatto la partita che volevamo fare. Mentalmente eravamo pronti, sapevamo che i tifosi erano lì con noi con la Roma. Oggi abbiamo dimostrato di aver lavorato bene, anche in fase difensiva". "Abbiamo sicuramente meritato - ha aggiunto -. Perché lo spirito non prima? Difficile spiegarlo, lo so. Abbiamo fatto tante cose non giuste, l'atteggiamento non era lo stesso dell'anno scorso, ci siamo detti di cambiare questo in primis e uno ha lottato per l'altro oggi, questo è molto importante. Credo questo ci abbia portati a vincere".

