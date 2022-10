Champions: Inter; Inzaghi "abbiamo fatto qualcosa di speciale"

MILANO, 26 OTT - "Siamo andati al di là delle aspettative qualificandoci con una partita d'anticipo, bisogna fare un grosso plauso a questi giocatori. Sono soddisfatto, per raggiungere questo primo traguardo stagionale bisognava fare qualcosa di speciale e lo abbiamo fatto". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi di Champions. "Al momento del sorteggio c'era la speranza di passare il turno, sapevamo di essere capitati in un girone difficilissimo ma volevamo fare un girone alla grande - ha aggiunto -. Siamo cresciuti di partita in partita, il doppio confronto con il Barcellona ci ha dato grande autostima. Siamo contenti per noi, per la società e per questi tifosi. Rientrano Lukaku e Brozovic? Si mette benissimo, giocando ogni tre giorni ho bisogno di tutto e sono rientri importantissimi".

