Champions: Inter; Inzaghi, passato un girone importante

MILANO, 01 NOV - "Abbiamo passato un girone importante, ci dà grande soddisfazione. Stasera abbiamo fatto una buona gara e potevamo sbloccarla prima noi, poi abbiamo preso gol su disattenzione da calcio piazzato Rigore non fischiato? Fortunatamente non era decisivo, ma non mi è mai successo di vedere una cosa del genere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo il ko contro il Bayern Monaco. "Cambiare marcia in campionato? Domenica abbiamo una partita importantissima, ne mancano tre da qui alla sosta e sono tutte difficili - dice ancora il tecnico dei nerazzurri -. Questa sera sono riuscito ad alternare i giocatori e ci prendiamo questo. Lukaku? Dispiace perché è un giocatore importante che aveva dato ottimi segnali in allenamento e nella partita che aveva fatto. Purtroppo ha avuto questo rallentamento, lo aspetteremo".

