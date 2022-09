Champions, Inter: Inzaghi "Resa facile partita che non lo era"

ROMA, 13 SET - "Sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Qui a Plzen le italiane non avevano mai vinto, sono stati bravi i ragazzi a interpretare una partita contro un avversario che aveva meritato la qualificazione". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky, dopo la vittoria sul Viktoria Plzen, nella Repubblica Ceca. "Ho visto una squadra compatta, ordinata, che sa quello che vuole. Abbiamo avuto momenti difficili ma siamo stati bravi a concedere poco e rimanere sul pezzo - ha aggiunto -. Domenica a Udine troveremo un avversario di valore, in un ottimo momento e con ottimi giocatori. Cercheremo di prepararci al meglio".

