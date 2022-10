Champions: Inter; Inzaghi, serve una vittoria per ripartire

MILANO, 03 OTT - "Come serve per ripartire? Da questo momento se ne esce con vittorie e risultati. Domani è una grande opportunità, incontriamo una squadra fortissima, una delle migliori in Europa. Se ne esce con le vittorie, avremmo potuto cominciare sabato ma il risultato non ci ha dato ragione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona. "Sulla mia situazione ho già detto che noi allenatori dipendiamo dai risultati, se non arrivano l'allenatore è il primo in discussione. Ci sono abituato - ha aggiunto -. Da tutti penso ci si debba aspettare di più. È un momento non semplice, individuare un giocatore o l'altro è sbagliato. Anche dal sottoscritto è lecito aspettarsi di più".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA