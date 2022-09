Champions: Inter; Skriniar, ora non parlo di mercato

MILANO, 12 SET - "Io non ho mai parlato e preferisco rimanere così. Siamo arrivati qui per giocarci questa partita e non voglio parlare del mio futuro e del mio contratto, non credo sia il momento e il posto giusto. Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro, io non ho mai parlato e preferisco che rimanga così". Lo ha detto il difensore dell'Inter Milan Skriniar, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Viktoria Plzen. "Vittoria col Torino? Non era semplice dopo derby e Bayern, ma siamo riusciti a scambiarci delle parole nello spogliatoio. Questo sicuramente ci ha aiutato a vincere l'ultima partita - ha aggiunto -. Domani una partita speciale, la Slovacchia è più vicina all'Italia da Plzen, verrano parenti e amici. A Plzen giocano tanti ragazzi che conosco, sarà speciale".

