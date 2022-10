Champions: Juan Jesus,dicevano Liverpool e Ajax, invece è Napoli

NAPOLI, 28 OTT - "In Champion's League sta andando tutto molto bene, quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c'era il Liverpool, che c'era l'Ajax, Ma c'è il Napoli e abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, lasciando fuori le chiacchiere. Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in Champions League". Lo ha detto il centrale del Napoli Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli, facendo un bilancio del punteggio pieno in Champion's prima della sfida per il primo posto a Liverpool. "Il primo posto - ha aggiunto è importante perché poi possiamo giocare la seconda in casa, magari facendo prima risultato fuori. Ma conta la seconda partita in casa in cui avremmo il supporto del nostro pubblico. E poi in queste partite abbiamo dimostrato che qui conta veramente la squadra, conta entrare bene. Si è visto anche con i Rangers, chi è entrato ha fatto benissimo e non ha fatto sentire la mancanza di nessuno. Chi entra è subito nella dinamica della partita, e questa è una cosa bellissima".

