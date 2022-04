Champions: lodi a Villarreal,Emery "non siamo villaggio Asterix"

ROMA, 13 APR - "Noi non siamo il piccolo e simpatico villaggio di Asterix e Obelix". Dopo aver eliminato dalla Champions League il Bayern Monaco Unay Emery ha usato questo paragone per dichiarare con orgoglio che il Villarreal ha un gioco, un progetto e basi solide e la sua avventura in Europa non deve ritenersi conclusa. E la stampa continentale è unanime nell'elogiare il Sottomarino giallo e il suo comandante, capaci di eliminare tante 'grandi' Dopo aver messo fuori dalla coppa la Juventus agli ottavi e il Bayern ai quarti, il tecnico spagnolo ha già nel mirino la vincente della sfida di stasera tra Liverpool e Benfica. "Il nostro obiettivo anche stasera non era quello di dare una buona immagine di noi, era la qualificazione - ha detto Emery -. Contro il Bayern c'era anche una questione di mentalità. Sapevamo che quando inizia a segnare può fare una valanga di gol, ma noi avevamo studiato il loro modo di giocare. Con la Juve abbiamo fatto una buona prestazione non solo per il gioco, ma anche per fiducia in noi stessi e a nelle nostre possibilità. La qualificazione contro il Bayern ci ha fato fare un nuovo passo e al prossimo turno spero che anche noi avremo le nostre possibilità". Emery non è stato criticato per l'atteggiamento ultra prudente della sua squadra all'Allianz Arena, come capitato invece al collega dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, nel match di andata col Manchester City. Anzi, l'impresa a Monaco segnata dal contropiede vincente di Chukwueze è esaltata da tutti i media europei.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA