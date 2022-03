Champions: Mbappé dolorante ma convocato per Real Madrid-PSG

PARIGI, 08 MAR - Kylian Mbappé è tra i convocati del Paris Saint-Germain per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Real Madrid di domani, nonostante il piede sinistro dolorante per uno scontro nell'allenamento di ieri. L'attaccante è stato sottoposto a una visita medica che ha dato esito "rassicurante" ed oggi verrà visitato ancora per decidere se andrà in campo, in un incontro che potrebbe metterlo davanti al suo futuro. L'assenza di Mbappé sarebbe una grande perdita per il PSG, dato che ha segnato l'unico gol nella vittoria per 1-0 sul Real nell'andata a Parigi del mese scorso. Il PSG dovrà fare a meno dell'ex pilastro difensivo del Real Sergio Ramos a causa di un persistente problema al polpaccio.

