ROMA, 10 OTT - Lionel Messi non sarà in campo, domani, nella partita di Champions League contro il Benfica Lisbona al Parco dei Principi. L'argentino del Paris SG si è infortunato al polpaccio durante la trasferta del parigini sul campo del Benfica mercoledì scorso e sabato non aveva giocato la partita di campionato a Reims.

