Champions: Milan ko col Chelsea, Juve ok

ROMA, 05 OTT - Sorride la Juve che conquista la prima vittoria in questa Champions League battendo 3-1 il Maccabi Haifa, serata da dimenticare invece per il Milan sconfitto 3-0 dal Chelsea a Stamford Bridge. Con i tre punti conquistati questa sera la Juventus resta in corsa per la qualificazione agli ottavi. Apre le marcature Rabiot, su una splendida verticalizzazione di Di Maria, poi a inizio ripresa il Fideo serve un altro assist per il mancino vincente di Vlahovic. Nel Maccabi entra Atzili e colpisce tre pali, poi è il turno di David che la riapre nel finale. Rabiot, però, trova la doppietta (ancora Di Maria da rifinitore) che regala i 3 punti alla Juve. Il Milan cade a Stamford Bridge. Fofana porta in vantaggio nel primo tempo il Chelsea che nella ripresa affonda i rossoneri con le reti di Aubameyang e James.

