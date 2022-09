Champions: Milan; Pioli 'potevamo fare meglio, fatto fatica'

MILANO, 06 SET - "Un buon risultato con una prestazione sufficiente ma non di alto livello. Potevamo fare meglio ma è stata una partita combattuta contro un avversario difficile": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Sky dopo il pari contro il Salisburgo in Champions League. "Oggi sulle seconde palle soprattutto ad inizio partita - analizza l'allenatore rossonero - abbiamo fatto fatica. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stata la più lucida possibile a livello tecnico. Mancata lucidità nella costruzione, serviva una posizione in campo più compatta che ci avrebbe fatto recuperare palloni". Il girone di Champions del Milan sembra più complesso del previsto, vista anche la vittoria della Dinamo Zagarbia contro il Chelsea: "Il risultato di Zagabria mi ha sorpreso. Ci insegna che nel calcio non ci sono partite facile né scontate. Ora la prossima partita ha un peso specifico importante".

