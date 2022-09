MILANO, 05 SET - Ante Rebic non era presente alla rifinitura del Milan per la prima sfida di Champions League della fase a gironi, contro il Salisburgo di domani sera. L'attaccante, che nell'ultima settimana ha svolto lavoro differenziato per un fastidio alla schiena, non sarà a disposizione per il match. Assenti anche Krunic e Florenzi, infortunati.

