Champions: Napoli, quarta qualificazione agli ottavi

NAPOLI, 12 OTT - Con la vittoria di stasera con l'Ajax il Napoli si è qualificato aritmeticamente per gli ottavi di finale della Champions League. Ora resta la sfida a distanza con il Liverpool per il primato nel girone che gli azzurri comandano a punteggio pieno, 12 in 4 partite. E' la quarta qualificazione del Napoli al termine della prima fase su sette partecipazioni alla Champions League. Gli azzurri si sono qualificati nel 2019/20 secondi dopo il Liverpool e poi sono stati eliminati negli ottavi dal Barcellona. Nel 2016/17 il Napoli vinse il gruppo finendo primo davanti al Benfica, ma finì negli ottavi contro il Real Madrid che eliminò gli azzurri e poi vinse la coppa. Nel 2011/12 passò agli ottavi concludendo il girone al secondo posto dietro al Bayern Monaco, ma venne eliminato poi dal Chelsea.

