Champions:Napoli;Spalletti,Rangers forti ma sappiamo reagire

NAPOLI, 13 SET - "Il match di domani vede la storia e il pubblico dei Rangers, che danno una botta agli avversari a cui devi saper reagire. Ma conosco i miei e ho visto tanti segnali positivi sull'essere pronti a mettere in mostra le loro qualità con sicurezza". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della seconda di Champions League contro i Rangers Glasgow. "Ci aspettiamo - ha detto Spalletti - una partita con il fisico su cui loro hanno vantaggi per lo stop al campionato. Ma per un evento così vai oltre. Siamo in un girone che va oltre il calcio con club storici dentro in un evento che ami sempre giocare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA