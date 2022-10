Champions: Olanda impressionata da Napoli, 'spazza via Ajax'

ROMA, 05 OTT - Una sconfitta con un punteggio tennistico che passerà alla storia per l'Ajax e fa sognare il Napoli di Spalletti che in Europa come in Italia continua a stupire. E' in sintesi questa la reazione della stampa olandese al roboante 1-6 con cui gli azzurri hanno travolto la squadra di Amsterdam in Champions League ieri sera alla "Johann Cruijff Arena". "Storico crollo europeo per l'Ajax" titola il De Telegraaf che aggiunge: "Gli amsterdammers spazzati via dal Napoli". AD non cambia la linea: "Sconfitta storica per l'Ajax. Il Napoli umilia gli amsterdammers in Champions League" ed evidenzia le parole del tecnico Alfred Schreuder: "La differenza a livello di qualità era troppa". Per Voetbal International: "Il Napoli causa una storica sconfitta a un Ajax incredibilmente debole".

