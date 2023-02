Champions, Pioli: "Con il Tottenham per comandare la partita"

MILANO, 13 FEB - Stefano Pioli non crede che la ferita subita dal Tottenham di Antonio Conte, sconfitto in Premier 4-1 dal Leicester, possa aumentare i pericoli nell'affrontare gli Spurs. "A queste partite non conta più di tanto come ci si arrivi", spiega Pioli, enfatizzando l'importanza del match: "Non so cosa proveranno i nostri avversari nell'affrontare il blasone del Milan, ma so cosa proveremo noi. Sul campo, dovremo cercare di comandare la partita, palleggiare bene ed essere sempre pericolosi. Avremo di fronte un tridente offensivo di grande livello, chiunque giocherà nel Tottenham. Per questo sarà importante essere molto attenti anche in fase difensiva. Contro il Torino, dopo il gol, abbiamo fatto meglio: ma è chiaro che serve un altro livello e noi dovremo essere attenti e molto intensi".

