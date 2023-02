Champions, Pioli: "Conte fra i primi tre allenatori italiani"

MILANO, 13 FEB - Antonio Conte come valore aggiunto di questo Tottenham. Ne è convinto Stefano Pioli, che presentando la sfida Champions di domani ha grandi parole per il tecnico salentino: "Al ritmo e all'intensità delle squadre inglesi, si aggiungono i dettami ancora più precisi del mister e questo moltiplica le difficoltà nell'affrontare il Tottenham", spiega il tecnico rossonero. "Conte è poi unno dei pochi miei colleghi che mi ha chiamato per farmi le congratulazioni dopo lo scudetto e questo l'ho apprezzato tanto". Di fronte alla scuola italiana che tanto bene sta facendo sulle panchine internazionali, Pioli colloca Conte nella top tre dei migliori: "Ancelotti è un top, come Conte, come Spalletti. Ci sono tanti bravissimi tecnici e abbiamo sicuramente una buona scuola", conclude Pioli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA