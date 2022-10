Champions, Pioli: "Milan non sia condizionato da ko dell'andata"

MILANO, 10 OTT - "A Londra non ci siamo espressi come al solito. Non dobbiamo farci condizionare troppo da quella partita, ma dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani. Il Chelsea è molto forte, ha speso tanto per rinforzarsi. Ha qualità, organizzazione, velocità e intensità. Dovremo essere i migliori possibili": lo dice a Sportmediaset il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di ritorno di Champions League contro il Chelsea a San Siro. L'allenatore rossonero, spiega poi in conferenza di aver analizzato gli errori dell'andata e non esclude cambi di formazione, pur preferendo non svelare le sue intenzioni. "Avevo la partita di Londra da prendere in esame e l'ho fatto ieri mattina: in base alle posizioni di Londra abbiamo valutato se ci fosse qualcosa effettivamente da cambiare. Se c'è qualcosa da cambiare? Eh, vedremo...".

