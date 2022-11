Champions: Pioli, ottavi primo obiettivo stagionale Milan

MILANO, 01 NOV - "Far bene significherebbe tanto. Il nostro primo obiettivo stagionale era ben chiaro nella testa. La squadra sa riconoscere queste grandi opportunità. Siamo delusi dalla gara di Torino, ma questa è un'altra partita, un'altra competizione. Se i nostri avversari si aspettano un Milan come quello di Torino, rimarranno delusi": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match decisivo di Champions League contro il Salisburgo, partita in cui ai rossoneri basterà il pari per centrare gli ottavi. "Risparmiare energie in campo non è il nostro modo di giocare, siamo portati ad attaccare. Non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare", aggiunge.

