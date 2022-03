Champions, Pochettino: "Difenderemo l'1-0 cercando di vincere"

ROMA, 08 MAR - "C'è un solo modo per difendere l'1-0 a nostro favore maturato all'andata: conquistare un'altra vittoria. A Madrid giocheremo per questo. Lo abbiamo fatto a Parigi, dobbiamo ripeterci domani in trasferta. Anche se, sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata". Così, in conferenza stampa, Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain. In questo ritorno degli ottavi di finale della Champions League, sul terreno del Santiago Bernabeu di Madrid, tornerà in auge il dualismo in porta fra il costaricano Keylor Navas e Gigi Donnarumma. "Dovremo giocare con un portiere, questo è chiaro - il commento lapalissiano del tecnico argentino -. Ho pazienza con i giornalisti, perché da otto mesi mi pongono la stessa domanda. Siamo fortunati ad avere in rosa due grandi portieri, la società ha voluto così. Sono due numeri uno e domani prenderò una decisione". "Mbappé? Sta bene. Ha avuto dolore subito dopo aver subito un colpo ma, dopo un paio d'ore, camminava normalmente. Speriamo possa giocare senza problemi in questa sfida importante", conclude.

