Champions: qualificate Benfica, Maccabi Haifa e Viktoria Plzen

ROMA, 23 AGO - Benfica, Maccabi Haifa e Viktoria Plzen sono le prime tre squadre provenienti dai play off che si qualificano per la fase a gironi della Champions League. I portoghesi hanno battuto per 3-0 al 'Da Luz' la Dynamo Kiev, bissando il successo (2-0) dell'andata sul campo neutro di Lodz. Il dominio degli 'encarnados' è stato totale, bello l'applauso dei giocatori e del pubblico di casa, dopo il fischio finale, ai tifosi ucraini che erano riusciti ad arrivare a Lisbona. Il Maccabi Haifa ha agguantato la qualificazione a spese della Stella Rossa. Nel match di questa sera a Belgrado gli israeliani, che all'andata avevano vinto per 3-2, hanno pareggiato 2-2 grazie a una rocambolesca autorete di Pavkov al 90'. Il Viktoria Plzen si è imposto in rimonta, e in casa, per 2-1 contro gli azeri del Qarabag dopo lo 0-0 dell'andata. Domani si giocano le altre tre sfide di questi spareggi per entrare in Champions: Dinamo Zagabria-Bodo Glimt (0-1); Trabzonspor-Copenaghen (1-2); Psv Eindhoven-Rangers (2-2).

