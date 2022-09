ROMA, 14 SET - Rangers Glasgow-Napoli 0-3 (0-0) in un una partita della seconda giornata della fase a gironi della Champions League (gruppo A). Per gli azzurri in gol Politano su rigore (68'), Raspadori (85') e Ndombélé (91')

