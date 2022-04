Champions: Real e Bayern, anche la tradizione è dalla loro

ROMA, 11 APR - Il Real Madrid, dopo aver vinto in trasferta la gara di andata in competizioni europee, ha passato il turno in 34 occasioni su 36. Normale quindi che, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera al Bernabeu, i Blancos partano favoriti nei confronti del Chelsea. Quanto al Bayern Monaco, nonostante la sconfitta dell'andata col Villarreal che ha posto fine a una imbattibilità esterna in Champions che durava da 22 gare, parte nettamente favorito nei per la partita di ritorno all'Allianz Arena, anche se Unai Emery è un po' la bestia nera dei bavaresi. Secondo gli esperti Sisal, il Real vincente è a quota 2,40 rispetto al 2,90 dei londinesi con il pareggio offerto a 3,40 per il match di domani, mentre per il passaggio del turno è dato a 1,10 rispetto al 7,00 dei campioni d'Europa in carica. Quote diverse per la partita tra i rossi di Germania, offerti a 1,25, e gli spagnoli (10), con il pareggio a 6,50. Forbice meno ampia in ottica passaggio turno: 1,35 per i padroni di casa, 3,25 per il Villarreal.

