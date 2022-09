Champions: seconda giornata in discesa per le italiane

ROMA, 12 SET - Nella prima giornata di Champions League ha vinto solo il Napoli, ma la seconda in programma tra martedì e mercoledì vede le quattro squadre italiane, tutte favorite nel tabellone delle quote Snai. La prima a scendere in campo sarà l'Inter, che vola in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Pilsen, con il «2» a bassa quota (1,42). Per il pareggio e per la vittoria dei cechi si sale rispettivamente a 4,75 e a 7,00. La sfida in Scozia tra Glasgow Rangers e Napoli è stata rinviata a mercoledì ma resta il vantaggio nelle quote per la squadra di Spalletti: altri tre punti si giocano a 1,80, contro il 3,85 per il segno «X» e il 4,25 per l'«1» dei Rangers. La Juventus attende la visita del Benfica e la prima gioia europea per i bianconeri è a 2,15, mentre gli altri due segni sono a distanza ravvicinata. Il blitz dei portoghesi a 3,30, il pareggio a 3,45. infine, Milan-Dinamo Zagabria sulla lavagna Snai vede la vittoria rossonera quotata 1,28; il pari vola a 5,75, il «2» a 10.

